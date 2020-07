Com a pandemia de coronavírus dando sinais de que permanecerá por um bom tempo em terras brasileiras, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sacramentou que neste ano não haverá Reveillon da Avenida Paulista. Segundo o tucano, que busca a reeleição neste ano, disse que os técnicos da Vigilância Sanitária consideram “muito temerário” a realização do evento. Na virada de 2019, a festa reuniu 2 milhões, com shows e queima de fogos.