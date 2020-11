Covas defende vice: ‘As pessoas tentam lacrar’

Bruno Covas (PSDB) foi questionado no Roda Viva sobre um “calcanhar de Aquiles” que Guilherme Boulos (PSOL) tenta atingir em sua campanha: a boletim de ocorrência que Ricardo Nunes, vice na chapa do tucano, tem registrado contra si por ameaçar e xingar sua esposa. O atual prefeito da capital paulista voltou a defender que as acusações contra Nunes são apenas uma tentativa de “lacrar” nas redes sociais. “Não há nenhuma denúncia de agressão”, disse Covas.

“Não houve sequer uma denúncia de agressão. O que houve foi há 10 anos um desentendimento com a esposa dele, não houve denúncia de agressão. Não há nenhum tipo de agressão envolvendo Ricardo Nunes. Infelizmente estamos em um país que as pessoas tentam lacrar”, afirmou o tucano. “Infelizmente pegaram esse episódio da vida dos dois e transformaram ele em um agressor. A esposa dele já disse que não ocorreu nenhum caso de agressão.”