Covas despacha enquanto faz quimioterapia

Equipe BR Político

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), realizou nesta terça-feira, 29, a primeira sessão de quimioterapia para tratar um câncer no aparelho digestivo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Covas, ao lado do filho, agradeceu ao apoio que vem recebendo e voltou a afirmar que segue no comando da Prefeitura.

Mesmo durante a sessão de quimioterapia, o tucano despachou com seus secretários do quarto em que se recupera. Na manhã de hoje, Covas também se reuniu com o ministro do STF Alexandre de Moraes.

“Comecei hoje a minha primeira sessão de quimioterapia, sessão que dura mais de 24h, tenho certeza que vou vencer mais este desafio. Os médicos me autorizaram, a gente continua a governar a cidade de São Paulo. Hoje mesmo eu tive reunião com os secretários municipais e despachei daqui do hospital”, disse o Prefeito em um trecho do vídeo.