Covas faz campanha com Marta, mas nega convite para secretariado

Equipe BR Político

Bruno Covas (PSDB) fez campanha de rua na cidade pela primeira vez neste sábado acompanhado da ex-prefeita Marta Suplicy. Marta, de 75 anos, foi à zona sul de São Paulo juntamente com o prefeito tucano e percorreu as ruas numa carreata dentro de uma caminhonete blindada com vidros, por conta da covid-19.

O expediente copiou solução semelhante usada por Guilherme Boulos, adversário do prefeito, no primeiro turno como forma de ter sua vice, Luiza Erundina, de 85 anos, a seu lado nas ruas.

Marta é muito popular na periferia, e sua presença visa tentar neutralizar o crescimento de Boulos nesses bairros e o impacto da criação de uma frente de esquerda em torno do candidato do PSOL. A ex-petista também apareceu no primeiro programa de TV de Covas no segundo turno.

Neste sábado, ela chegou a discursar de dentro da caminhonete envidraçada, acompanhada do marido, Márcio Toledo. Ela também dançou e acenou para eleitores ao longo do percurso, que Covas fez a pé.

O prefeito tem negado que Marta já tenha vaga assegurada em seu secretariado caso seja reeleito no dia 29. Nos últimos dias, ele causou polêmica ao se comprometer com a criação da “lava jato paulistana” e dizer que a deputada Joice Hasselmann, que fez a proposta, será chamada para implementá-la — embora não tenha ficado claro como ela iria funcionar.

Nas redes sociais, diante da aliança de segundo turno adversários do tucano replicaram o momento do debate da TV Cultura em que Joice cantou uma musiquinha: “Hey, prefeito, vá tomar vergonha”, ao criticá-lo por ser omisso e fraco em sua gestão.

Já a presença de Marta vem desde o início da campanha, e foi um gesto de retribuição dela a apoio dado por Mário Covas a sua candidatura a prefeita em 2000, contra Paulo Maluf.