Covas rebate Tatto: orçamento de Haddad era ‘irrealista’

Após o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto, informar que o partido entrará na Justiça contra a acusação do prefeito Bruno Covas (PSDB) de um rombo nas contas municipais deixado pela gestão de Fernando Haddad, a campanha de Covas afirmou ao BRP que o orçamento deixado pelo antecessor “exagerava receitas” e “subestimava despesas”.

“O orçamento deixado pela gestão Haddad para o ano de 2017, primeiro do atual governo, era irrealista e maquiado. Exagerava as receitas em R$ 5 bilhões e subestimava as despesas em R$ 2,5 bilhões. Ou seja, tinha um buraco de mais de R$ 7 bilhões”, afirmou. Durante o debate da TV Bandeirantes na semana passada, Covas havia dito que a gestão de Haddad deixou um rombo de R$ 7 bilhões nas contas municipais. Tatto rebateu, disse ser mentira e argumentou que o ex-prefeito deixou em caixa R$ 5,34 bilhões, segundo aponta relatório do Tribunal de Contas do Município.

“A quase totalidade dos recursos deixados em caixa no fim do exercício de 2016 estavam comprometidos com pagamentos de curto prazo. Eram insuficientes, portanto, para cobrir o rombo decorrente do descasamento entre receitas superestimadas e despesas subestimadas expressas no orçamento legado pela gestão petista”, continuou a campanha de Covas.

O candidato do PT respondeu: “O que Haddad fez foi provisionar R$ 5 bilhões de recursos do PAC, que acabou não vindo com o impeachment da Dilma”. / Roberta Vassallo