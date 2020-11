Covas: ‘SP mostrou que restam poucos dias para o negacionismo e o obscurantismo’

O prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), fez um discurso conciliador depois de sua vitória no segundo turno da eleição na noite deste domingo, 29. Pregando a união e diálogo, exaltou sua vitória como representante de uma “oposição” ao negacionismo e obscurantismo. “As urnas falaram. E a democracia está viva. São Paulo mostrou que restam poucos dias para o negacionismo e para o obscurantismo. São Paulo disse sim à democracia. São Paulo disse sim à ciência. São Paulo disse sim à moderação, São Paulo disse sim ao equilíbrio”, afirmou.

Em uma fala parecida com os discursos do democrata eleito presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Covas afirmou que não há espaço apra polarização e prometeu que irá “governar para todos”. Depois de agradecer ao adversário no pleito, Guilherme Boulos (PSOL), afirmou: “Queria me dirigir a todos aqueles que acreditaram nele e depositaram o voto de confiança: nós vamos governar para todos. A partir de amanhã não existe distrito azul e distrito vermelho. Existe a cidade de São Paulo”, disse. “As eleições terminam hoje. Não há espaço em São Paulo para divisões. Não há espaço para o grupo A e o grupo B. São Paulo é para todos. Esse foi o nosso lema de campanha e será o nosso jeito de governar com todos aqueles que acreditaram e com todos aqueles que não vieram somar forças conosco, mas que têm boas ideias e bons nomes para governar.”

Antes disso, Covas mencionou o legado de seu avô, pregando o mesmo tom conciliador. “São Paulo não quer divisões. São Paulo não quer o confronto. Meu avô dizia que é possível conciliar política e ética, política e honra, política e mudança. Eu agora acrescento: é possível fazer política sem ódio, é possível fazer política falando a verdade”, disse. “Eu sou filho e fruto da democracia e por isso respeito a decisão popular, respeito as instituições, respeito a diversidade que é a cidade de São Paulo”, disse.

Bruno Covas foi reeleito com 59,38% dos votos válidos. Na disputa, Boulos teve 40,62%. No início da noite, quando as apurações apontavam para uma vitória de Covas, Boulos ligou ao prefeito para parabenizá-lo.

Durante o discurso, o tucano apontou as prioridades de seu próximo mandato. “O rumo está dado. Nós temos que combater as desigualdades, temos que combater o coronavírus, temos que investir em saúde e educação. E temos que fazer da nossa gestão um mantra na busca de emprego e oportunidades”, disse.