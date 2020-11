Covas tem 30,8% e Boulos soma 15,2%, indica Paraná Pesquisas

A dois dias do primeiro turno das eleições municipais, levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 13, indica que o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que tem 30,8% das intenções de votos, e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, com 15,2%, vão disputar o segundo turno na capital paulista. Os números levam em conta o cenário estimulado, quando o nome dos postulantes é citado aos entrevistados.

O deputado Celso Russomanno (Republicanos) tem 12,9% e é seguido de perto pelo ex-governador Márcio França (PSB), que tem 11,8%. Pela margem de erro, que é de três pontos porcentuais, a dupla está tecnicamente empatada com o líder do MTST.

Considerando apenas os votos válidos, isto é, excluindo brancos e nulos, Covas tem 36,3%; Boulos, 17,9%; Russomanno, 15,2%; e França, 13,9%.

Na sequência, segue embolado o grupo de candidatos com menos de um dígito. O deputado estadual Arthur do Val tem 5,2%, o candidato do PT, Jilmar Tatto aparece com 3,5%, Andrea Matarazzo soma 2,4% e a deputada Joice Hasselmann tem 1,8%. Levy Fidelix (PRTB), Vera (PSTU), Marina Helou (Rede), Antônio Carlos (PCO) e Orlando Silva (PCdoB) não atingiram um ponto porcentual cada.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.000 eleitores de São Paulo, via telefone, entre os dias 10 e 12 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação SP-09079/2020.