Covas tem 58% dos votos válidos e Boulos, 42%, segundo Datafolha

O prefeito e candidato a reeleição em São Paulo, Bruno Covas (PSDB), tem 58% das intenções de votos válidos, excluidos os nulos e brancos, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) tem 42%, aponta a pesquisa Datafolha sobre o segundo turno na Capital divulgada nesta quinta-feira, 19. Na amostra total, Covas tem 48% das intenções contra 35% de Boulos. O desempenho é similar ao apontado pela pesquisa Ibope publicada na quarta, em que Covas registrava 58% se contados apenas votos válidos e 47% das intenções totais e Boulos registrava os mesmos 42% nos votos válidos e 35% das intenções totais.

Covas lidera em todas as faixas de renda. Nas faixas etárias, a única em que Boulos tem a vantagem é entre eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos. O candidato do PSOL tem 59% da intenções (se contados apenas os votos válidos) no grupo, ante 41% de Covas. Entre os eleitores de 25 a 34 anos, Boulos está na frente em empate estatístico, com 53% contra 47% de Covas. Os dois segmentos somam 32% da amostra da pesquisa.

Entre evangélicos, a preferência é por Covas. O prefeito tem 62% ante 38% de Boulos. Entre os que têm ensino superior, Covas está na frente numericamente, mas há empate técnico: 53% contra 47% dos votos válidos.