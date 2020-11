Covas tem 54% dos votos válidos e Boulos, 46%, segundo Datafolha

A três dias do segundo turno, candidato à reeleição em São Paulo, Bruno Covas (PSDB), tem 54% dos votos válidos contra 46% de Guilherme Boulos (PSOL) na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26. Se consideradas as intenções totais de voto (incluindo brancos e nulos), Covas tem 47% e Boulos, 40%.

Os números permaneceram estáveis em relação à última pesquisa publicada pelo instituto, na segunda, que indicava Boulos com a mesma porcentagem de votos totais e Covas com um ponto a mais, oscilação dentro da margem de erro. Entre os mais pobres, que ganham até dois salários mínimos, eleitorado mirado por Boulos na campanha do segundo turno, Covas continua liderando com 54% a 46%. O degrau etário (Boulos com mais intenções entre mais jovens e Covas entre mais velhos) se mantém.

A pesquisa foi feita com 1.512 eleitores e tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número SP-09865/2020.