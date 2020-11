Covas tem 54,6% dos votos válidos; Boulos soma 45,4%, aponta Paraná Pesquisas

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 27, mostra que o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB) aparece com 54,6% das intenções de votos válidos (quando são excluídos brancos e nulos). O adversário na disputa em segundo turno, Guilherme Boulos (PSOL), tem 45,4%.

Em pesquisa divulgada em 17 de novembro pelo instituto, dois dias após o primeiro turno, Covas tinha 61,5% dos votos válidos contra 38,5% de Boulos. No intervalo de 10 dias, o tucano caiu 6,9 pontos, mesma quantidade conquistada pelo líder do MTST no período.

A dois dias do segundo turno, quando adicionados os votos brancos, nulos e de indecisos, os números são os seguintes: Covas tem 50,3% e Boulos soma 31,5%. Eleitores que dizem que vão votar em branco, nulo ou nenhum dos candidatos somam 12,4%. Os que não sabem ou não responderam equivalem a 5,8%.

O Paraná Pesquisa entrevistou 1.000 eleitores de São Paulo entre os dias 16 e 17 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação SP-09859/2020.