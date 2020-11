Covas tem agenda de ‘cafés’ no último dia de campanha

O candidato à reeleição em São Paulo, Bruno Covas (PSDB), terá um último dia de campanha antes do segundo turno tranquilo, sem participação programada em grandes atos de rua carreatas. O prefeito passará o dia tomando cafés em residências de eleitores neste sábado, 28, de acordo com a sua agenda de campanha. A “maratona” começa às 10h da manhã, pelo bairro do Jaraguá, na Zona Noroeste da cidade, e termina, com o quinto café do dia, às 14h25, em uma residência na periferia da Zona Sul.

Ontem, o adversário do prefeito, Guilherme Boulos (PSOL), foi obrigado a mudar seus planos para o último dia de campanha eleitoral depois de testar positivo para covid-19. Boulos, que havia programado participar de carreatas e eventos de rua, informou que informou que fará atos virtuais e tentará “virar votos” por telefone e redes sociais.

Na última semana, Covas revezou a agenda eleitoral entre caminhadas por comércios de bairros, os cafés em padarias pela cidade, que se tornaram rotina na campanha, participação de entrevistas e sabatinas e encontros com entidades representantes de grupos civis.

No dia da eleição, assim como fez no primeiro turno, o prefeito acompanhará o voto de Marta Suplicy, Fernando Henrique Cardoso e do governador João Doria (PSDB) antes de seguir para votar no fim da manhã no Colégio Vera Cruz, em Pinheiros.