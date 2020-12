Covid-19: Agência europeia aprova uso da vacina da Pfizer

A Agência Europeia de Medicamentos aprovou nesta segunda-feira, 21, o uso da vacina Pfizer-BioNTech no continente. Com a decisão, a expectativa é de que os países membros do bloco europeu comecem a receber o imunizante contra a covid-19 ainda nesta semana. Falta apenas que o executivo da comissão europeia carimbe oficialmente o acordo.

A aprovação do imunizante ocorre em momento crucial. Vários países europeus já anunciaram medidas de restrição para tentar enfrentar a segunda onda da doença. Ontem, o premiê do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou lockdown em Londres para conter uma nova variante do novo coronavírus está circulando no país, o que levou a mais de dez países suspenderam voos do Reino Unido.

“Tenho o prazer de anunciar que o comitê científico da Agência Europeia de Medicamentos se reuniu hoje e recomendou uma autorização condicional de comercialização na União Europeia para a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela Biontech”, disse a chefe agência reguladora, Emer Cooke.

A UE receberá 200 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech, com opção de compra a mais de 100 milhões. A UE também comprou mais 80 milhões de doses da vacina Moderna, com opção de solicitar mais 80 milhões, informou o Estadão.