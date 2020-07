Covid-19: Barroso veta biometria nas eleições municipais

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, decidiu seguir a recomendação e especialistas e vetou a necessidade de identificação biométrica na eleição municipal deste ano, em função da pandemia do novo coronavírus.

A medida segue orientação apresentada por três infectologistas que prestam consultoria sanitária para criação de um protocolo para a realização pleito.

Para decidir excluir a biometria, médicos e técnicos consideraram dois fatores: a identificação pela digital pode aumentar as possibilidades de infecção, já que o leitor não pode ser higienizado com frequência; e aumenta as aglomerações, uma vez que a votação com biometria é mais demorada do que a votação com assinatura no caderno de votações. Muitos eleitores têm dificuldade com a leitura das digitais, o que aumenta o risco de formar filas.

A decisão de Barroso ainda precisa ser analisada pelos demais ministros do TSE. Neste ano, 119,7 milhões de eleitores estariam aptos a votar pelo sistema de biometria.