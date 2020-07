Covid-19: Brasil há cinco semanas com média de mil mortes ou mais

O Brasil está há cinco semanas com média de mortes em decorrência do novo coronavírus igual ou superior a mil. Nos últimos sete dias, foram 1.055 óbitos em média, segundo dados do levantamento realizado pelo consórcio de veículos da imprensa que reúne Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.

No domingo, 20, foram contabilizados 716 óbitos provocados pela covid-19. Em número de novos casos, foram confirmados mais 24.650 infecções pelo coronavírus, segundo o consórcio.

No total, o País soma 79.533 vidas perdidas por causa da covid-19 e 2.099.896 pessoas foram infectadas.