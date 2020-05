Nesta sexta-feira, 1, O Brasil registrou 91.589 casos confirmados e 6.329 em decorrência do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, o País registrou 6.209 novos casos e 428 mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento no número de novos casos foi de 7% em relação ao dia anterior.