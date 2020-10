Covid-19: Brasil registra média móvel de 483 mortes por dia

O Brasil registrou no domingo, 18, média móvel diária de 483 óbitos pela covid-19. A média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana. Por uma instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, os Estados de Goiás, Minas Gerais e Rondônia não enviaram atualização dos dados.

Entre as 20h de sábado e domingo, o País teve 8.874 novos casos e 195 novos óbitos. No total são 5.232.541 pessoas infectadas e 153.885 mortas em decorrência do novo coronavírus desde o início da pandemia. Os dados são do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em parceria com as secretarias estaduais de saúde.

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, 4.650.030 pacientes estão recuperados da doença e outros 431.409 seguem em acompanhamento.