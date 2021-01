Covid-19: Brasileiros têm nota 4,2 em relação à prevenção, aponta pesquisa

Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas com 2.080 brasileiros sobre qual nota, de 0 a 10, a população do País merece em relação à prevenção à covid-19, mostra que a média geral ficou em 4,4.

Entre os entrevistados por região, a população do Sudeste é a que acredita estar melhor se prevenindo. A nota ficou em 4,3. Entre as outras regiões, os números foram os seguintes: Norte e Centro-Oeste (4,1); Nordeste (4,2); e Sul (4,1).

Quando perguntados sobre os cuidados individuais que vêm tendo para se proteger contra o vírus, a média sobe para 7,7.

Os moradores de Sul e Sudeste são os que melhor avaliam seus compramentos individuais. A nota da dupla ficou em 7,8. Norte e Centro-Oeste alcançaram 7,7 e o Nordeste ficou com 7,6.

A pesquisa foi realizada via telefone, entre os dias 16 a 19 de janeiro, em todas as unidades federativas. A margem de erro varia de 3,5 a 6 pontos porcentuais, a depender da região. A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº3122/20.