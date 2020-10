Covid-19: Camilo Santana quer reciprocidade em exigências para entrada de estrangeiros

Após ter o pedido negado pela Anvisa para o Estado realizar testes de covid-19 em passageiros de voos internacionais que chegam ao País pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou que enviou um ofício ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em que pede que seja seguido o princípio da reciprocidade, nos embarques feitos no exterior com destino ao Brasil.

Na prática, ele quer que as mesmas exigências feitas aos brasileiros ao chegarem a outros países, como realização obrigatória de teste para covid-19, sejam praticadas em solo nacional. A preocupação de Santana é, principalmente, com o aumento de casos de coronavírus nos EUA e na Europa. Ele teme que o aeroporto local se torne porta de entrada de novos casos.

“Após ter solicitado apoio ao governo federal para reforçar as ações de controle sanitário no Aeroporto de Fortaleza, em virtude do aumento dos casos de covid na Europa e EUA, e da Anvisa ter negado que o Governo do Estado realizasse testes nos passageiros que chegam ao Ceará vindos de voos internacionais, como propôs o nosso governo, enviei ontem ofício ao ministro das Relações Exteriores para que seja seguido o princípio da reciprocidade, de acordo com o Direito Internacional Público”, escreveu no Facebook.

Com isso, segundo o governador, ele busca “garantir mais segurança para os cearenses, prevenindo que nosso aeroporto seja porta de entrada de um novo surto de covid”. Ele completa a mensagem dizendo que a medida representa “maior proteção para todos”.