Covid-19: Com mais de 3 mil mortes, EUA registram novo recorde diário

Os Estados Unidos registraram o maior número diário de mortes por covid-19 na quarta-feira, 9, com 3.124 óbitos, segundo informações da Universidade Johns Hopkins. Essa é a primeira vez que os EUA registram mais de 3 mil óbitos em um único dia.

O país, que lidera o número de óbitos pela doença, contabiliza 289.450 mortes em decorrência do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram reportados 221.267 novos casos, elevando o total dos EUA para 15.392.196.

O aumento acentuado no número de casos e de mortes é consequência do feriado do Dia de Ação de Graças, há duas semanas. Na data, milhares de cidadãos, conforme a tradição, se descolaram pelo país para comemorações familiares.