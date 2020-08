Covid-19 já matou mais de 750 indígenas no Brasil

O novo coronavírus já matou mais de 750 indígenas no País. Dados desta segunda-feira, 31, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) indicam que ao menos 757 índios já perderam a vida por conta da pandemia. No total, 28.815 já foram contaminados pela covid-19.

No entanto, de acordo com dados oficiais da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), ligada ao Ministério da Saúde, até o último sábado, 29, menos da metade, 377 óbitos, foram registrados. Segundo a pasta, 22.923 índios foram contaminados desde o início da pandemia.

A diferença na contagem ocorre porque os dados da Apib consideram tantos os índios que vivem em aldeias quanto os que moram em perímetro urbano. Diferentemente dos números informados pela Sesai, que consideram apenas os índios chamados aldeiados.

O vírus já atingiu mais da metade dos 256 povos indígenas brasileiros, chegando a 156 deles, segundo a Apib. Entidades e lideranças indígenas reclamam de omissão do governo no atendimento a esses grupos.