Covid-19: Média móvel de mortes sobe 17% na semana

Após voltar a registrar óbitos diários acima de mil, o Brasil contabilizou na sexta-feira, 18, uma média móvel de 748 mortos pela covid-19 na semana, um aumento de 17,06% no período.

A alta tem sido puxada por regiões do Sul, como Paraná e Santa Catarina, e do Sudeste, como o Rio, onde gestores veem os hospitais com UTIs perto do limite.

Nas últimas 24 horas, foram 811 novos registros de mortes e 52.385 casos confirmados, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde.

Desde o início da pandemia, foram contabilizadas 185.687 mortes e 7.163.912 testes positivos. De acordo com o Ministério da Saúde, 6.198.185 pessoas já se recuperaram da doença.