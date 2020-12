Covid-19: Ministério da Saúde fará lançamento oficial do plano de vacinação

O Ministério da Saúde realizará na manhã de quarta-feira, 16, o lançamento oficial do Plano Nacional de Imunização contra a covid-19. A cerimônia, que será realizada às 10h, no Palácio do Planalto, ocorre em meio a pressões e cobranças sobre quando a será iniciada a vacinação dos brasileiros contra o novo coronavírus. O plano foi entregue no último sábado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O convite para o evento já foi enviado aos governadores.

A expectativa é de que sejam anunciadas novas informações sobre a compra de vacinas e o cronograma de imunização.

Como você leu no BRP, amanhã à tarde, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reúne com governadores, representantes dos secretários estaduais de Saúde e dos prefeitos para discutir a vacina.