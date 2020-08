Covid-19: Mortes em SP caem pela segunda semana seguida

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira, 3, que, o Estado registrou queda no número de mortes em decorrência do novo coronavírus pela segunda semana consecutiva. Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Doria afirmou ainda que houve uma queda de 2,5% no número de internações pelo coronavírus no Estado no comparativo entre os mesmos períodos, 323 pessoas a menos.

“São boas notícias que precisam ser registradas, mas com prudência. Temos que manter nosso foco, manter as medidas, continuar a quarentena, seguir tornando obrigatório o uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização das mãos”, disse.

Segundo o governador, no comparativo desta última semana com a anterior, houve uma redução de 8,8% no número de mortes pela doença, de 1.870 óbitos entre 19 a 25 de julho para 1.719 entre 26 de julho e 1º de agosto.

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o Estado registra atualmente 560.218 casos confirmados de covid-19 e 23.365 óbitos pela doença.