Covid-19: MPF abre canal de denúncia sobre desvio de vacinas

Após diversas queixas de pessoas fora do grupo prioritário sendo vacinadas contra a covid-19 nos Estados, o Ministério Público Federal (MPF) abriu canais de denúncia dos “fura-fila”.

Diante do pequeno quantitativo de doses fornecidas pelo Ministério da Saúde para o início da vacinação, idosos, indígenas e trabalhadores da saúde, especialmente aqueles que atuam nos serviços hospitalares de referência para atendimento de covid-19, deveriam ser os primeiros a receber o imunizante. No entanto, há relatos – e vídeos – de municípios em que prefeitos e secretários de saúde furaram a fila e foram os primeiros a ser vacinados.

De acordo com o MPF, a aplicação da vacina em qualquer pessoa fora dos critérios preferenciais é irregular e pode gerar apuração nos âmbitos da improbidade administrativa e criminal, dentro da esfera de atribuição de cada ramo do Ministério Público. Além disso, o desvio de vacinas, por qualquer agente público, para finalidades não previstas pelas autoridades sanitárias pode configurar crime de peculato.

Denúncia

Para denunciar, é importante reunir o máximo de informações possível, além de provas do crime como fotos, vídeos e mensagens que auxiliem na investigação. Esse material pode ser enviado diretamente pelos canais de denúncia no site do MPF ou pelo aplicativo MPF Serviços.