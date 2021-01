Covid-19: Mundo ultrapassa 90 milhões de casos

O mundo ultrapassou os 90 milhões de casos confirmados de covid-19 no domingo, 10, segundo levantamento da Universidade John Hopkins. Ainda esta semana o planeta deve atingir a marca de 2 milhões de óbitos em decorrência do novo coronavírus.

Em nível global, na manhã desta segunda-feira, havia registro de 90.327.6223 infecções e 1.935.951 mortes desde o início da pandemia. Estados Unidos, Índia e Brasil seguem sendo os países mais afetados pela doença.

Os EUA possuem o maior número de casos e mortes, com um total de 22.102.069 e 371.084, respectivamente, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). A quantidade de contágios é mais que o dobro em relação aos segundo e terceiro colocados nesse quesito, Índia e Brasil. Só nas últimas 24 horas, o país registrou 3.432 óbitos e 24.8578 contágios pela covid-19.

A Índia, que recentemente ultrapassou o Brasil, soma o segundo maior número de casos (10.466.595) e o terceiro de óbitos (151.160), também de acordo com a Johns Hopkins. Já o Brasil, que é vice-líder no número de mortes, soma 203.100, e é o terceiro colocado no total de infecções, 8.105.790, apontam os dados do Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, de acordo com os números da pasta, 469 brasileiros faleceram em decorrência do coronavírus, enquanto 29.792 foram infectados.