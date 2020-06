Covid-19 no Brasil: 58.927 óbitos e 1.383.678 casos

O Brasil registrou 13.190 novos casos do novo coronavírus desde as 20h de ontem. A soma de casos chega a 1.383.678. O total de mortos está em 58.927, com 542 novos óbitos registrados desde as 20h de ontem, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde.

Nessa fase da pandemia no Brasil, chama a atenção os números da Região Centro-Oeste. As mortes pelo novo coronavírus mais do que quadruplicaram em um mês na região brasileira. Já o número de casos aumentou cinco vezes e meia. O avanço maior ocorreu em Mato Grosso, onde o número de mortes passou de 56 para 536 – dez vezes mais – e o de casos, de 2.103 para 14.687 – quase sete vezes. Em Goiás, os óbitos mais que triplicaram, de 119 para 435, enquanto os casos avançaram quase sete vezes, de 3.319 para 21.984.

Com relação a vacinas, a biofarmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford (Reino Unido) estudam a possibilidade de transferência total da tecnologia de produção da vacina contra o coronavírus à Fiocruz. Há expectativa de que o produto esteja disponível no mercado até dezembro, mas tudo vai depender dos resultados dos testes hoje feitos na fase 3 – são 4. Se forem positivos, será analisado com entidades regulatórias mundiais se pode haver o registro em regime de exceção para que possam imunizar antes da finalização do estudo, segundo a diretora médica da companhia no Brasil, Maria Augusta Bernardini. A Anvisa, segundo ela, se mostrou aberta.