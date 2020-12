Covid-19 no Brasil: Média móvel de mortes fica em 625

Segundo o consórcio de veículos de imprensa, a média móvel de mortes por covid-19 no Brasil, que registra as oscilações dos últimos sete dias, ficou em 625 no domingo, 27, com 331 novos óbitos nas últimas 24 horas e 16.472 casos.

No total são 191.146 mortes registradas e 7.481.400 pessoas contaminadas no Brasil, segundo o balanço mais recente do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Os dados foram divulgados às 20h.

São Paulo

O Estado de São Paulo, que apresenta os maiores números absolutos do País, chegou a 45.863 mortes e 1.426.176 casos confirmados. De acordo com o governo estadual, o número de novos casos registrados nos últimos 30 dias é 52% maior que o total de casos confirmados nos 100 primeiros dias da pandemia. Entre 27 de novembro a 27 de dezembro, foram 196.909 casos. De 26 de fevereiro a 4 de junho, o Estado contabilizou 129.200.