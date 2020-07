Covid-19: Os três ‘cs’ de Mandetta

Após o Brasil bater novo recorde no número de casos confirmados por covid-19, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta prestou solidariedade aos familiares das vítimas e recomendou três “cs” para a condução do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

“Se puder curar, cure. Se não puder curar, controle. Se não puder curar nem controlar, conforte. São os princípios. Mais de 90.000 vidas perdidas, sendo mais de 200 gestantes. Solidariedade às famílias”, escreveu Mandetta no Twitter, na manhã desta quinta-feira, 30.

Ontem, segundo atualização do Ministério da Saúde, foram 69.074 novos casos confirmados e .1.595 óbitos. No total, o Brasil tem 2.552.265 contaminados e 90.134 óbitos registrados.