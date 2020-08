Covid-19: País tem quase 12 mil presos contaminados

O Brasil registra até a manhã desta segunda-feira, 3, 11.966 casos de presidiários contaminados pelo novo coronavírus. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 7.334 deles já estão recuperados. Ao todo, o País teve 74 óbitos em penitenciárias em decorrência da covid-19.

São Paulo é o Estado que concentra maior número de casos confirmados da doença nos presídios: 2.512: 2.828 e 19 óbitos. O Estado também tem a maior população carcerária do País.

Em seguida, em número de casos entre presos, estão Distrito Federal (1.516), Bahia (920), Pernambuco (790), Santa Catarina (741) e Rio Grande do Sul (745).

De acordo com o Depen, 33.463 testes foram realizados entre presidiários. O número representa menos de 5% do total da população carcerária brasileira, estimada em 748.009.