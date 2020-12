Pfizer e Moderna pedem autorização para uso de vacinas na Europa

As farmacêuticas Pfizer (cujo imunizante é um dos quatro em teste no Brasil) e Moderna pediram autorização, nesta terça-feira, 1, à Agência Europeia de Medicamentos para uso de suas potenciais vacinas contra a covid-19 na Europa.

No último mês, ambas as farmacêuticas já haviam feito pedido de aprovação para uso emergencial de suas vacinas nos Estados Unidos.

Ambas as farmacêuticas já anunciaram a eficácia de suas vacinas, segundo dados preliminares: a da Pfizer foi de 95%, enquanto a da Moderna ficou em cerca de 94%.

De acordo com o órgão regulador, as autorizações na Europa só podem ser feitas tão rapidamente porque a agência já vinha recebendo dados sobre ambas as vacinas de forma contínua. A agência pode decidir sobre os usos da Pfizer e da Moderna até 29 de dezembro e 12 de janeiro, respectivamente. A avaliação vai levar em conta os dados sobre qualidade, segurança e eficácia das vacinas.