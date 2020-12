Covid-19: Senado vota hoje MP que libera crédito para compra de vacina

Na esteira da aprovação feita na quarta-feira, 2, na Câmara, o Senado vota nesta quinta-feira, 3, a Medida Provisória 994/2020, que abre crédito extraordinário de R$ 1,995 bilhão para viabilizar a compra e a produção da vacina de Oxford, imunizantes em testes contra a covid-19.

A pressa na votação se dá por conta do prazo apertadíssimo: a MP perde a validade ainda hoje. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), costurou um acordo para que a medida seja o primeiro item da pauta da sessão remota desta quinta.

O dinheiro previsto na matéria vai custear contrato entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o laboratório AstraZeneca, que desenvolve a vacina em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Os recursos virão da emissão de títulos públicos. Do total, R$ 1,3 bilhão corresponderá à encomenda tecnológica. Bio-Manguinhos, que é a unidade da Fiocruz produtora de vacinas, receberá investimentos de R$ 522 milhões.