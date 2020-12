Covid-19: SP deve apresentar plano de vacinação nesta segunda

Como prometido na semana passada pelo governador João Doria (PSDB-SP), o governo de São Paulo deve apresentar nesta segunda-feira, 7, o plano estadual de vacinação da Coronavac, imunizante desenvolvido pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

A previsão do governo estadual é a de que ela possa começar a ser aplicada na população em janeiro de 2021. Para isso, no entanto, o uso do imunizante ainda precisa ser aprovado pela Anvisa. A vacina ainda está na terceira fase de teste.

“Na segunda-feira (7) vamos apresentar o programa estadual de imunização completo, com cronograma, com setores que são priorizados, volume de vacinas, logística. Todos os processos serão apresentados”, prometeu Doria na última quinta.

O governo de São Paulo já recebeu dois lotes do imunizante: 120 mil doses prontas e uma carga de insumos a granel que pode virar até 1 milhão de doses.