Covid-19: SP tem terceira semana com mortes em queda

O Estado de São Paulo, epicentro da pandemia de covid-19 no Brasil, completou a terceira semana consecutiva de queda no número de mortes em decorrência do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB-SP) durante coletiva de imprensa na segunda-feira, 13.

“São boas notícias, mas que devem ser celebradas com muita moderação e muita solidariedade e nos colocar no foco das medidas de controle da pandemia e do atendimento de saúde. Não é hora de festejar ou sair para comemorar. É hora para estarmos concentrados, seguindo orientação da saúde e orando pela redução, como tem acontecido nas últimas três semanas, do número de óbitos em São Paulo”, afirmou o governador.

A menor taxa de letalidade por covid-19 da série histórica também foi registrada em São Paulo, com 4,8% nesta segunda – no início de maio, chegou a 8,6%.

Na última semana, houve 27 óbitos a menos em comparação à semana anterior – foram registrados 1.706 vítimas entre os dias 5 e 11 de julho, contra 1.733 entre 28 de junho e 4 de julho. A redução tem sido observada de maneira constante nas últimas semanas. Entre os dias 14 e 20 de junho, o número de óbitos foi de 1.913 óbitos; na semana seguinte, de 21 a 27 de junho, foram 1.769, uma diferença de 144 mortes.