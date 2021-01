Covid: Amazonas bate recorde de novos casos em 24h

O momento dramático que vive Manaus pela falta de oxigênio em hospitais foi acentuado nas últimas 24h por um novo recorde de casos de covid-19 registrado no Amazonas. Foram 3.816 novos casos confirmados na noite de quinta-feira, 14, sendo 2.516 somente em Manaus. Foi o maior número de novos casos registrados no Estado e na capital amazonense desde o início da pandemia.

No total, o Estado soma 223.360 casos em todo o Estado, segundo dados do boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). O número de mortes chegou a 5.930, com mais 51 mortes causadas pela doença. Do total, 44 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas e outros sete foram registrados em dias anteriores, mas confirmados agora.

Internações

Manaus voltou a bater o recorde de internações diárias por covid-19: 254 novas hospitalizações no capital, número mais alto registrado desde o início da pandemia. Outras quatro internações foram registradas no interior do estado, fazendo o total de casos chegar a 258 no Estado.