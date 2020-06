Covid em SP: 181 mil casos e 10.767 óbitos

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, atualizou os dados da covid-19 no Estado nesta tarde de segunda, 15. São 181.460 casos confirmados da doença e 10.767 óbitos no total. Na Grande SP, a taxa de ocupação dos leitos é de 77,8% e, no Estado, de 70,8%. Até o momento, 33.105 pacientes receberam alta.

Os índices de isolamento no Estado e na Capital na quinta, 11, foram de 48%; na sexta 46% (Estado) e 47% (capital); no sábado, 48% (Estado); 49% (capital), ou seja, houve estabilidade nas taxas de isolamento ao longo do feriado, em que pesem as impactantes imagens da rua 25 de Março lotada de pessoas ao redor das lojas nesse período.