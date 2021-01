Covid: Governador do Amazonas decreta toque de recolher em Manaus

Na tentativa de controlar a disseminação do novo coronavírus na capital amazonense, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), decretou toque de recolher nesta quinta, 14, em Manaus, entre 19h e 6h. Somente profissionais da saúde, segurança e da imprensa poderão circular nesse intervalo de tempo. As farmácias só podem funcionar por meio de entregas em domicílio.

Segundo o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, há desabastecimento de oxigênio nos hospitais de Manaus, comprometendo centenas de vidas de pacientes internados em hospitais da capital. Cerca de 750 deles precisam ser transferidos com a máxima brevidade para hospitais de fora do Estado. A FAB vai auxiliar no transporte desse contingente.

“Então estamos baixando um decreto suspendendo o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e os rios, exceto o transporte de carga. Estamos também decretando o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas, entre 19h e 6h, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida, e aí teremos o funcionamento de farmácias para entrega de delivery, entrega por demanda e circulação de pessoas que trabalham em áreas estratégias e essenciais como segurança pública, hospitais e imprensa. Estamos montando um grupo de apoio para esses pacientes e esses familiares que irão se descolar para outros Estados que receberão esses pacientes. Esse primeiro grupo irá para o Estado de Goiás, e outros grupos irão para o Piaui, Maranhão, Brasília, Paraíba e Rio Grande do Norte. E ai quero agradecer esses governadores que no gesto humanitário estão estendendo a mão”, disse o governador em coletiva hoje.