Covid: Média móvel de mortes fica acima de 1 mil pelo 23º dia seguido

A média móvel de mortes por covid-19 ficou em 1.068 na sexta-feira, 12. O método registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana. É o 23º dia seguido em que a taxa ficou acima de 1 mil.

De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, nas últimas 24h, foram registradas 1.204 mortes em decorrência da covid-19. No período, foram notificados 49.396 casos. Ao todo são 237.601 óbitos e 9.765.694 pessoas contaminadas no Brasil.

Os dados são do balanço das 20h do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde.