Covid no Brasil: 195.742 óbitos

O Brasil teve 301 mortes registradas pelo coronavírus entre sexta, 1, e sábado, 2, e 15.957 novos casos, de acordo com dados do consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Ao todo, o País já tem 195.742 vítimas fatais da doença.

De acordo com o boletim divulgado no sábado, 2, a média móvel de mortes pela covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 704. Ainda na quinta-feira, 31, o País registrou os três dias consecutivos com o maior número de óbitos pela doença desde agosto.

No total, o Brasil já tem 7.714.819 casos positivos do coronavírus. Dados do Ministério da Saúde apontam que 6.769.420 pessoas já se recuperaram da doença no País.