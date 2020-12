Covid politizada: Veja o vídeo do número 2 de Pazuello

No meio do imbróglio político entre os governos federal e paulista sobre autorização da Anvisa para uma vacina já em fase de produção em território nacional, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, coronel Elcio Franco, colocou mais lenha na fogueira com críticas ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB) em vídeo divulgado na tarde de domingo.

Nele, Franco diz que o tucano brinca com “a esperança de milhares de brasileiros” ao prometer a vacinação da população contra a covid-19. Na gravação de quase oito minutos, o militar fala que o anúncio de Doria é um “devaneio”.

“Senhor João Doria, não brinque com a esperança de milhares de brasileiros. Não venda sonhos que não possa cumprir, prometendo uma imunização com um produto que sequer possui registro nem autorização para uso emergencial”, diz o coronel.

Minutos antes da divulgação do vídeo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski determinou que o governo apresente esclarecimentos sobre o prazo de início e fim da vacinação. Lewandowski deu 48 horas para a pasta enviar as informações à Corte.