‘Covid provocará pior recessão em um século na AL’, diz secretário-geral da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um alerta em suas redes sociais na noite do sábado, 11. Segundo o diplomata, a pandemia do coronavírus “provocará a pior recessão em um século na América Latina e no Caribe – e aumentará em 45 milhões, o número de pessoas que vivem na pobreza.” O representante das Nações Unidas afirmou ser “necessária uma ação urgente para combater a pobreza e a insegurança alimentar na região.”

Neste domingo, 12, Guterres voltou a falar dos impactos da pandemia na região e destacou o ônus a indígenas e negros. “Os povos indígenas e os afrodescendentes sofrem desproporcionalmente os impactos da #COVID19 na América Latina e nas Caraíbas/Caribe. Em uma região onde a desigualdade se tornou insustentável, reconstruir melhor significa reconstruir com igualdade”, escreveu.