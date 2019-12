CPI da Chapecoense começa aos 45′ de 2019

Gustavo Zucchi

Enquanto o Congresso vai se despedindo de 2019, a CPI da Chapecoense, que irá investigar a situação dos familiares das vítimas do acidente aéreo, irá se reunir pela primeira vez nesta terça-feira, 17. O primeiro item da pauta deve ser a convocação do presidente da CBF, Rogério Cabloco, em um requerimento protocolado pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO). Como as atividades do Legislativo se encerram amanhã, com a votação do orçamento, as primeiras audiências públicas na CPI acontecerão apenas em 2020. Três anos depois do acidente, familiares ainda não foram indenizados.