CPI da Covid no Senado já assombra o governo

Já protocolada, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aguarda apenas pelo sinal verde da Presidência do Senado para poder ser instalada. E o impacto das investigações sobre as possíveis falhas do governo na condução do combate à pandemia do coronavírus pode ser muito forte.

“O objetivo da CPI é investigar as falhas, omissões e responsabilidades do governo na condução da crise da pandemia. Foram milhares de mortes, um número que continua aumentando! Os responsáveis devem responder por isso”, diz o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), possível relator da CPI.