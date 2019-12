CPI da Furp da Alesp entrega relatório final ao procurador-geral

Equipe BR Político

A CPI da Furp, da Alesp, entrega nesta quarta-feira, 4, ao procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Gianpaolo Smanio, o material recolhido ao longo dos seis meses de investigação a respeito de possíveis recebimentos de propina na estatal paulista Fundação para o Remédio Popular (Furp) durante gestões do PSDB.

Participaram da entrega do material o presidente da comissão, deputado Edmir Chedid (DEM), e os sub-relatores Danilo Balas (PSL), Thiago Auricchio (PL) e Beth Sahão (PT). Segundo o deputado Chedid, os mesmos documentos também serão entregues à Polícia Federal, em data a ser definida.

Foi entregue ao procurador a íntegra do relatório final da comissão, incluindo anexos e transcrições de todos os depoimentos levantados pela CPI. Os documentos incluem também informações obtidas a partir da quebra do sigilo fiscal, telefônico e bancário de alguns dos nomes mencionados na CPI. As informações ainda serão examinadas por Smanio.