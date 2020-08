CPI da Pandemia vai investigar desvios de recursos da Saúde no DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal deve instalar nesta semana a CPI da Pandemia, para investigar irregularidades no uso de recursos da Saúde destinados ao combate do coronavírus. O pedido de abertura da CPI, feito pelo deputado distrital Leandro Grass (Rede), já obteve as 13 assinaturas de apoio necessárias e a leitura do requerimento deve acontecer nesta terça-feira.

As investigações dos desvios de recurso já levaram à prisão do secretário de Saúde do GDF, Francisco Araújo, além de outros integrantes da cúpula do setor no governo local.

Aliados do governo, naturalmente, classificaram a CPI como um ato político contra o governador Ibaneis Rocha. Pelas redes sociais, Leandro Grass rebate a crítica.

“A estratégia de quem não tem compromisso com a verdade é dizer que os deputados que assinaram a CPI da Pandemia querem palco político. A única coisa que precisa de luz e holofotes é o mar de denúncias no qual o GDF está mergulhado. A nós cabe fiscalizar e pedir esclarecimentos”, afirmou.