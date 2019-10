Gustavo Zucchi

Por iniciativa do deputado João Campos (PSB-PE), foi protocolada na tarde desta quarta-feira, 23, na Câmara dos Deputados a CPI do óleo, que promete investigar a origem do óleo que atingiu as praias do Nordeste na última semana. O requerimento teve apoio do Congresso. Segundo Campos, foram mais de 230 assinaturas dos 25 partidos existentes na Casa.