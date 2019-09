CPI vai buscar quem banca fake news

Equipe BR Político

Um dos focos da CPI mista das Fake News será buscar as redes de financiamento de campanhas que fomentam o ódio às instituições nas redes sociais. A estratégia é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que promete acertar com o colega do Senado, Davi Alcolumbre, para que os trabalhos sejam organizados e os esforços não se percam.

Ele disse ao Painel, da Folha, que será preciso deixar claro que a CPI não é um instrumento para fustigar o governo Jair Bolsonaro. O presidente, seus filhos e auxiliares têm se manifestado contra a realização das investigações.