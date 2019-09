CPMF pode ser debatida no Senado

Equipe BR Político

Apesar da forte resistência que a Câmara dos Deputados tem em votar a criação de uma nova CPMF, sonho antigo do secretário da Receita Marcos Cintra, o projeto vai tentando dar um jeitinho de entrar nas discussões sobre a reforma tributária. Ao contrário do relator da proposta na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o responsável pelo texto no Senado, Roberto Rocha (PSDB-MA), não descartou a criação de um tributo nos moldes da antiga CPMF, apontada como solução para desonerar a folha de pagamento.

“Eu não posso descartar nada porque não posso fazer um relatório que é só minha opinião pessoal. Esse relatório só tem chance de ser aprovado, se ele expressar a média dos senadores” disse. O que parece estar certo é que o governo não vai enviar uma proposta sua. Ele também disse que o governo deve tentar emplacar suas ideias por meio de emendas e não com uma PEC própria.