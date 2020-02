CPMI aguarda saída de bolsonaristas para convocar Carlos e Eduardo

Gustavo Zucchi

As cabeças da CPMI das Fake News não abandonaram a ideia de convocar dois dos herdeiros de Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo Bolsonaro, para prestar depoimento. O “recuo” momentâneo é estratégico. Eles estão esperando que se consolide a “saída” da ala bolsonarista da comissão, o que deve acontecer assim que o PSL conseguir retomar a liderança do partido das mãos de Eduardo. O problema é que na maioria das sessões falta quórum suficiente para derrotar os bolsonaristas, membros fiéis da comissão e que fazem o possível para obstruir os trabalhos. Com a saída deles, a votação dos requerimentos seria “mais tranquila”. Enquanto isso, não só as convocações do “02” e do “03” ficam em suspenso, como também vários pedidos de quebra de sigilo feitos por parlamentares de esquerda e de centro.