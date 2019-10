CPMI das fake news causa mais estrago no PSL

Equipe BR Político

Os desafetos Eduardo Bolsonaro (SP) e Major Olímpio (SP) subiram o tom nas provocações mútuas nas redes sociais nesta terça, 15, após o presidente Jair Bolsonaro deflagrar uma crise no PSL com ameaças de desfiliação na semana passada. O motivo? A CPMI das fake news, a mesma que também fez o assessor especial da Presidência, Filipe Martins, reagir com fúria hoje.

Os ataques de hoje começaram quando o senador reforçou sua defesa pela CPMI. O deputado devolveu com uma provocação sobre o suplente do Major envolvido em suspeita de negociar energia excedente da usina de Itaipu com o governo paraguaio.

Segundo o Major, “quem tem medo de CPI é quem deve”, escreveu ele no Twitter em relação ao colegiado após a oposição pedir a convocação de Martins para falar de atuação de milícia digital nas eleições de 2018.