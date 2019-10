CPMI das fake news convoca assessores do ‘gabinete do ódio’

Equipe BR Político

Deputados e senadores da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) aprovaram a convocação de três assessores do presidente Jair Bolsonaro do chamado “gabinete do ódio”, que cuida das redes sociais da Presidência: Tércio Arnaud Tomaz, José Matheus Sales Gomes e Mateus Matos Diniz, informa o Estadão. Além da trinca também já foram convocados o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, e o assessor especial da Presidência, Felipe G. Martins. A convocação coincide com a representação apresentada pelo PSOL à Procuradoria-Geral da República, nesta quarta, 23, para que se investigue a disseminação de notícias falsas.

Também está na lista de convocados a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que confirmou na segunda, 21, a existência de uma milícia virtual de ataques coordenados a desafetos do presidente da República. Segundo ela, Carlos e Eduardo Bolsonaro comandam uma rede de 1,5 mil perfis falsos para disseminação de notícias difamatórias.